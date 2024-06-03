Почти на 35 миллионов рублей незаконно нарубили леса в Екатеринбурге несколько уральцев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура города Екатеринбург закончила подготовку материалов для судебного разбирательства по делу о незаконной рубке леса. При помощи нехитрого обмана преступники нанесли местной природе ущерб, который в пересчёте на деньги равняется 34,9 миллионов рублей.Действовали преступники весной 2019 года. Они создали лесозаготовительную организацию, но помимо деревьев, на рубку которых им выдавали разрешение, рубили и деревья на участках, где вырубка не предполагалось. Чтобы ввести в заблуждение контролирующие органы, они попросту перемешивали «незаконную» и «законную» древесины и такую «смесь» пускали в реализацию по выданным им разрешениям.На скамью подсудимых по данному делу сядут двое уральцев — мужчины 1976 и 1973 годов рождения. Судить их будут по двум статьям — за незаконную рубку лесных насаждений, а так же за перевозку, хранение и переработку в целях сбытазаведомо незаконно заготовленной древесины. Личности ещё двоих их подельников следователями до сих пор не установлены, материалы в отношении их выделены в отдельное производство. Процесс будет проходить в Чкаловском районном суде Екатеринбурга, — сообщает пресс-служба облпрокуратуры.