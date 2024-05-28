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На ситуацию в Шувакишском лесопарке обратили внимание в Следственном комитете России
Фото: Вечерние Ведомости
Наглость, с какой в Екатеринбурге засоряется территория Шувакишского лесопарка, достигла таких масштабов, что ею возмутились в Москве. Из Следственного комитета Российской федерации в региональное управление ведомства прислали наказ разобраться с безобразием.
В следственное управление следственного комитета России по Свердловской области пришло поручение за подписью главы ведомства Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело о несанкционированной свалке. «Мусорный полигон» незаконно образовался на улице Коммунистической, в границах особо охраняемой природной территории регионального значения «Шувакишский лесной парк». Сюда свозят строительный мусор и производственные отходы, причём делают это уже не первый год и в чудовищных объёмах. Возмущение местных жителей и эко-защитников встречает не просто игнорирование, но и агрессию.
Коллективный фигурантом уголовного дела, вероятно, станет садоводческое некоммерческое товарищество «Учитель» — именно оно называется нарушителем природоохранного законодательства в сообщении от пресс-службы российского следственного комитета. Там же указывается, что исполнение поручения о возбуждении уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В следственное управление следственного комитета России по Свердловской области пришло поручение за подписью главы ведомства Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело о несанкционированной свалке. «Мусорный полигон» незаконно образовался на улице Коммунистической, в границах особо охраняемой природной территории регионального значения «Шувакишский лесной парк». Сюда свозят строительный мусор и производственные отходы, причём делают это уже не первый год и в чудовищных объёмах. Возмущение местных жителей и эко-защитников встречает не просто игнорирование, но и агрессию.
Коллективный фигурантом уголовного дела, вероятно, станет садоводческое некоммерческое товарищество «Учитель» — именно оно называется нарушителем природоохранного законодательства в сообщении от пресс-службы российского следственного комитета. Там же указывается, что исполнение поручения о возбуждении уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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