На ситуацию в Шувакишском лесопарке обратили внимание в Следственном комитете России

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Наглость, с какой в Екатеринбурге засоряется территория Шувакишского лесопарка, достигла таких масштабов, что ею возмутились в Москве. Из Следственного комитета Российской федерации в региональное управление ведомства прислали наказ разобраться с безобразием.В следственное управление следственного комитета России по Свердловской области пришло поручение за подписью главы ведомства Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело о несанкционированной свалке. «Мусорный полигон» незаконно образовался на улице Коммунистической, в границах особо охраняемой природной территории регионального значения «Шувакишский лесной парк». Сюда свозят строительный мусор и производственные отходы, причём делают это уже не первый год и в чудовищных объёмах. Возмущение местных жителей и эко-защитников встречает не просто игнорирование, но и агрессию.Коллективный фигурантом уголовного дела, вероятно, станет садоводческое некоммерческое товарищество «Учитель» — именно оно называется нарушителем природоохранного законодательства в сообщении от пресс-службы российского следственного комитета. Там же указывается, что исполнение поручения о возбуждении уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.