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Екатеринбуржца задержали с наркотой в Подмосковье
Стоп-кадр видео МВД России
В Подмосковье задержан житель Екатеринбурга. Сотрудники полиции застали его в лесном массиве за незаконным занятием — он пытался припрятать пакеты с запрещённым веществом.
Полицейские задержали екатеринбуржца с гашишем в лесу у деревни Голубое, — сообщает пресс-служба МВД РФ. Сотрудники, наблюдавшие за молодым мужчиной, позволили ему припрятать пакеты с наркотиком, а захват произвели, когда преступник собирался уйти из леса. При досмотре, у задержанного нашли при себе мобильный телефон, на котором, среди прочего, была информация о местонахождении «клада». По указанным координатам и были найдены пакеты с наркотиком.
В месте схрона находилось три пакета с прессованным веществом растительного происхождения. Вместе они вытянули на килограмм с лишним. Впоследствии эксперты подтвердили, что подозрительное содержимое как минимум одного из пакетов — гашиш весом около 400 граммов. Содержимое остальных свёртков устанавливается.
У подмосковных полицейских нет сомнений, что задержанный «гастролёр» из Екатеринбурга собирался сбыть наркотик, продавая клиенты координаты «закладок». Но официально утвердить эту уверенность должен суд, равно, как и назначить наказание екатеринбуржцу. Судить его будут по статье 30, 228.1 УК РФ, а до начала суда придержат под стражей.
Полицейские задержали екатеринбуржца с гашишем в лесу у деревни Голубое, — сообщает пресс-служба МВД РФ. Сотрудники, наблюдавшие за молодым мужчиной, позволили ему припрятать пакеты с наркотиком, а захват произвели, когда преступник собирался уйти из леса. При досмотре, у задержанного нашли при себе мобильный телефон, на котором, среди прочего, была информация о местонахождении «клада». По указанным координатам и были найдены пакеты с наркотиком.
В месте схрона находилось три пакета с прессованным веществом растительного происхождения. Вместе они вытянули на килограмм с лишним. Впоследствии эксперты подтвердили, что подозрительное содержимое как минимум одного из пакетов — гашиш весом около 400 граммов. Содержимое остальных свёртков устанавливается.
У подмосковных полицейских нет сомнений, что задержанный «гастролёр» из Екатеринбурга собирался сбыть наркотик, продавая клиенты координаты «закладок». Но официально утвердить эту уверенность должен суд, равно, как и назначить наказание екатеринбуржцу. Судить его будут по статье 30, 228.1 УК РФ, а до начала суда придержат под стражей.
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