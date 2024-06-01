Екатеринбуржца задержали с наркотой в Подмосковье

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Подмосковье задержан житель Екатеринбурга. Сотрудники полиции застали его в лесном массиве за незаконным занятием — он пытался припрятать пакеты с запрещённым веществом.Полицейские задержали екатеринбуржца с гашишем в лесу у деревни Голубое, — сообщает пресс-служба МВД РФ. Сотрудники, наблюдавшие за молодым мужчиной, позволили ему припрятать пакеты с наркотиком, а захват произвели, когда преступник собирался уйти из леса. При досмотре, у задержанного нашли при себе мобильный телефон, на котором, среди прочего, была информация о местонахождении «клада». По указанным координатам и были найдены пакеты с наркотиком.В месте схрона находилось три пакета с прессованным веществом растительного происхождения. Вместе они вытянули на килограмм с лишним. Впоследствии эксперты подтвердили, что подозрительное содержимое как минимум одного из пакетов — гашиш весом около 400 граммов. Содержимое остальных свёртков устанавливается.У подмосковных полицейских нет сомнений, что задержанный «гастролёр» из Екатеринбурга собирался сбыть наркотик, продавая клиенты координаты «закладок». Но официально утвердить эту уверенность должен суд, равно, как и назначить наказание екатеринбуржцу. Судить его будут по статье 30, 228.1 УК РФ, а до начала суда придержат под стражей.