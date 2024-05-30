В Каменске-Уральском полиция задержала женщину, причастную к серии мошенничеств на популярных сайтах объявлений





— сообщает ГУ МВД по Свердловской области Мужчина связался с автором, которая согласилась сдать жилплощадь, только после внесения предоплаты. Гражданин перевел 8 000 рублей за аренду квартиры в Красногорском районе города. После перевода денежных средств автор объявления перестала выходить на связь. Заподозрив неладное, гражданин обратился в полицию,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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По данным полиции, 31-летняя местная жительница Каменска-Уральского размещала ложные объявления о сдаче жилья и продаже товаров на популярных сайтах объявлений.Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные сотрудниками полиции, позволили установить личность преступницы. Оказалось, что женщина совершила серию преступлений с сентября 2023 года по февраль 2024 года. В результате ее деятельности несколько человек пострадали от мошенничества.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей предъявлено обвинение, и судом было решено избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, учитывая ее предыдущее судимость за аналогичное преступление.