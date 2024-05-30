Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском полиция задержала женщину, причастную к серии мошенничеств на популярных сайтах объявлений
Скрин из видео: ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
По данным полиции, 31-летняя местная жительница Каменска-Уральского размещала ложные объявления о сдаче жилья и продаже товаров на популярных сайтах объявлений.
Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные сотрудниками полиции, позволили установить личность преступницы. Оказалось, что женщина совершила серию преступлений с сентября 2023 года по февраль 2024 года. В результате ее деятельности несколько человек пострадали от мошенничества.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей предъявлено обвинение, и судом было решено избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, учитывая ее предыдущее судимость за аналогичное преступление.
Мужчина связался с автором, которая согласилась сдать жилплощадь, только после внесения предоплаты. Гражданин перевел 8 000 рублей за аренду квартиры в Красногорском районе города. После перевода денежных средств автор объявления перестала выходить на связь. Заподозрив неладное, гражданин обратился в полицию,
— сообщает ГУ МВД по Свердловской области
Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные сотрудниками полиции, позволили установить личность преступницы. Оказалось, что женщина совершила серию преступлений с сентября 2023 года по февраль 2024 года. В результате ее деятельности несколько человек пострадали от мошенничества.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей предъявлено обвинение, и судом было решено избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, учитывая ее предыдущее судимость за аналогичное преступление.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге в ДТП пострадали два ребенка
26 мая 2024
26 мая 2024