Рассеянность жительницы Каменска-Уральского подвела жадного мужика под статью

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Каменске-Уральском задержали мужчину, совершившем незапланированную кражу. Его жертва сама оставила деньги в публичном месте, что не избавит от ответственности взявшего «плохо лежащие» купюры уральца.«Бесхозные» деньги задержанный обнаружил в банкомате одного из магазинов Синарского района Каменска-Уральского. Купюры лежали в купюроприёмнике банкомата. Вместо того, чтобы попытаться найти истинного владельца денег, мужчина схватил такую привлекательную пачку и скрылся. «Добычей» его стали 18 тысяч рублей.Меж тем, хозяйка суммы, которая попросту по рассеянности не закончила финансовую операцию и оставила деньги в банкомате, попыталась вернуть «свои кровные», а не обнаружив их, обратилась в полицию с заявлением о краже. Благодаря записям с камер видеонаблюдения, найти «разбогатевшего» мужчину оказалось делом нескольких часов.Про задержанного сообщается, что ему 63 года. В 1985 году он был осужден за умышленное убийство. Сейчас его ждёт суд по уголовной статье о краже. До начала процесса с него взята подписка о невыезде.