В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали курьера мошенников до перевода средств





– рассказал полковник Горелых. «Выполнив поставленную мошенниками задачу, курьер пошел отправлять похищенные деньги своему криминальному шефу. Однако, порадовать ему аферистов очередной добычей не удалось, так как в дело вмешались оперуполномоченные. "Бегунка" сыщики задержали с поличным. Украденные сбережения у жительницы Екатеринбурга изъяты и ждут в полиции свою хозяйку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге сотрудникам полиции удалось задержать молодого человека, работающего на телефонных мошенников, до того, как он перевёл бы сбережения, которые похитил у ничего неподозревающей женщины.Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, сотрудниками уголовного розыска был задержан уроженец Североуральска 2004 года рождения, официально нигде не трудоустроенный. Судимостей у молодого человека раньше не было. В Екатеринбург он приехал по заданию своих кураторов, где встретился с женщиной, которую уже «обработали» телефонные аферисты. У неё задержанный забрал пакет с 500 тысячами рублей. Эти деньги он должен был перевести своим нанимателям, оставив себе долю.Правоохранители предполагают, что молодой человек может быть причастен и к других случая мошенничества, поэтому пробуют установить других его жертв. Позвонить в уголовный розыск можно по следующим телефонам: 8 (343) 358-87-75, 358-71-96, 358-72-02.