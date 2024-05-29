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В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали курьера мошенников до перевода средств
Фото предоставлено полицией
В Екатеринбурге сотрудникам полиции удалось задержать молодого человека, работающего на телефонных мошенников, до того, как он перевёл бы сбережения, которые похитил у ничего неподозревающей женщины.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, сотрудниками уголовного розыска был задержан уроженец Североуральска 2004 года рождения, официально нигде не трудоустроенный. Судимостей у молодого человека раньше не было. В Екатеринбург он приехал по заданию своих кураторов, где встретился с женщиной, которую уже «обработали» телефонные аферисты. У неё задержанный забрал пакет с 500 тысячами рублей. Эти деньги он должен был перевести своим нанимателям, оставив себе долю.
Правоохранители предполагают, что молодой человек может быть причастен и к других случая мошенничества, поэтому пробуют установить других его жертв. Позвонить в уголовный розыск можно по следующим телефонам: 8 (343) 358-87-75, 358-71-96, 358-72-02.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, сотрудниками уголовного розыска был задержан уроженец Североуральска 2004 года рождения, официально нигде не трудоустроенный. Судимостей у молодого человека раньше не было. В Екатеринбург он приехал по заданию своих кураторов, где встретился с женщиной, которую уже «обработали» телефонные аферисты. У неё задержанный забрал пакет с 500 тысячами рублей. Эти деньги он должен был перевести своим нанимателям, оставив себе долю.
«Выполнив поставленную мошенниками задачу, курьер пошел отправлять похищенные деньги своему криминальному шефу. Однако, порадовать ему аферистов очередной добычей не удалось, так как в дело вмешались оперуполномоченные. "Бегунка" сыщики задержали с поличным. Украденные сбережения у жительницы Екатеринбурга изъяты и ждут в полиции свою хозяйку»,
– рассказал полковник Горелых.
Правоохранители предполагают, что молодой человек может быть причастен и к других случая мошенничества, поэтому пробуют установить других его жертв. Позвонить в уголовный розыск можно по следующим телефонам: 8 (343) 358-87-75, 358-71-96, 358-72-02.
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