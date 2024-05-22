В Екатеринбурге прошёл суд над участницей мошеннического сговора

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Железнодорожном районном суде города Екатеринбурга закончился процесс над жительницей Свердловской области, которая была одним из участников группы мошенников. Жертвы обманщиков потеряли в общей сложности почти 3 миллиона рублей.Как это чаще и бывает, на скамье подсудимых оказалась «мелкая рыбёшка» — подсудимая забирала деньги у обманутых граждан и высылала их организаторам мошеннических афер, которые по телефону «обрабатывали» жертв. Себе женщина оставляла лишь небольшой процент с изъятых нечестным путём денег. Это не спасло её от ответственности, которая вылилась в довольно суровый приговор — 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Что касается остальных участников группы мошенников, их личности не установлены. Материалы уголовного дела в их отношении выделены в отдельное производство. Согласно этим материалам, из доверчивых граждан преступникам удалось «выудить» более 2,8 миллионов рублей.