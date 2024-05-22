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Обвиняемой в убийстве опекунше Далера предложили сделку со следствием
Фото: Вечерние ведомости
Опекунше Веронике Наумовой, которую обвиняют в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, предложили сделку со следствием. Об этом сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда».
По данным издания, женщине предлагают признать вину по пункту «в» части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего» в обмен на «мягкий» приговор. Близкий к ситуации источник утверждает, что суд в любом случае будет учитывать в качестве смягчающих обстоятельств наличие трех несовершеннолетних детей, и если Вероника даст признательные показания, то прокуратура запросит для неё 8-10 лет лишения свободы, а через 2-3 года она сможет выйти условно-досрочно. С другой стороны, если её оправдают по части убийства, то она может получить минимальное наказание или судимость, но без реального лишения свободы.
Ранее Вероника Наумова признала вину в мошенничестве и частично призналась в истязаниях.
По данным издания, женщине предлагают признать вину по пункту «в» части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего» в обмен на «мягкий» приговор. Близкий к ситуации источник утверждает, что суд в любом случае будет учитывать в качестве смягчающих обстоятельств наличие трех несовершеннолетних детей, и если Вероника даст признательные показания, то прокуратура запросит для неё 8-10 лет лишения свободы, а через 2-3 года она сможет выйти условно-досрочно. С другой стороны, если её оправдают по части убийства, то она может получить минимальное наказание или судимость, но без реального лишения свободы.
Ранее Вероника Наумова признала вину в мошенничестве и частично призналась в истязаниях.
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