Следователи завершили расследование убийства в посёлке Уфимский

«Он повалил потерпевшую на пол лицом вниз в проеме между кухней и прихожей дома, после чего с целью облегчения совершения преступления при помощи шнурка связал руки женщины за спиной, а затем, взяв с кухни стул, поставил его над потерпевшей, лишив её тем самым возможности оказывать сопротивление. Затем обвиняемый, продолжая свои преступные действия, обмотал пищевой пленкой голову матери своей сожительницы, лишив тем самым потерпевшую доступа кислорода в дыхательные пути», — описывают действия преступника прокурорские работники на основании материалов следствия.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщили о завершении расследования убийства женщины, которое было совершенно осенью прошлого года в посёлке Уфимский Ачитского городского округа. В свою очередь облпрокуратура заявила о том, что материалы дела переданы в суд, и поделилась некоторыми подробностями преступления.Согласно материалам следствия, убийство было совершенно 3 сентября 2023 года. Жертва — пожилая женщина, мать сожительницы своего убийцы, мужчины 1986 года рождения. В тот день они вместе распивали алкогольные напитки, при том, что оба испытывали друг к другу давнюю неприязнь. На алкогольной почве неприязнь переросла в ссору, которая и закончилась убийством, совершённым не вполне обычным способом.Нет, душегуб не стал кидаться на свою оппонентку, как это часто бывает в подобных бытовых пьяных конфликтах.Женщина задохнулась на глазах у сожителя дочери. Это видел и ещё один человек, личность которого не раскрывается. Но известно, что он признан соучастником преступления, и тоже будет отвечать перед законом — дело против него выделено в отдельное производство. Про этого человека известно, что он страдает психическим расстройством. Он помог убийце прятать тело женщины: вместе они вывезли труп в лесополосу, где и закопали.Процесс по данному уголовному делу будет проходить в Свердловском областном суде. Статья, по которой будут судить обвиняемого («убийство, совершенное группой лиц»), позволяет отправить преступника на пожизненное.