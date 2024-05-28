Охраннику из Екатеринбурга вынесли приговор за убийство коллеги

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд вынес приговор бывшему охраннику, 1965 года рождения, признав его виновным в убийстве коллеги в ночь на 1 декабря 2023 года в одной из местных школ, которую они охраняли.В ту роковую ночь вопреки запретам мужчины распивали алкогольные напитки, что привело к ссоре между охранниками. В ходе конфликта осуждённый стал избивать своего коллегу. Он нанёс потерпевшему не менее 82 ударов. По данным следствия, он не только колотил его руками и запинывал ногами, но и бил ведром для мытья полов и металлической ручкой от него же. В результате мужчина получил перелом костей черепа и рёбер, от чего позже скончался в больнице.Верх-Исетский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, рассказали в прокуратуре Свердловской области.Приговор не вступил в законную силу.