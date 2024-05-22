К девяти годам приговорили екатеринбурженку за убийство супруга и объявили в федеральный розыск

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 28 мая, в Чкаловском районном суде Екатеринбурга к 9 годам исправительном колонии общего режима приговорили местную жительницу 1982 года рождения. Её признали виновной в убийстве супруга и объявили в федеральный розыск, так как в суд она не явилась.Речь идёт о преступлении, совершённом в начале октября 2023 года. По версии следствия, осуждённая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на фоне конфликта ударила своего супруга ножом в шею. Вследствие мужчина скончался на месте преступления.Сама женщина свою вину признавать отказалась. Она утверждает, что происхождение колото-резаной раны на шее ей неизвестно, а она пыталась спасти супруга, когда увидела, что он истекает кровью.Суд назначил женщин наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей – матери погибшего мужчины, взыскав с виновной свыше 3 млн рублей (расходы на погребение, компенсация морального вреда), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Приговор не вступил в законную силу.В связи с тем, что осуждённая не явилась на оглашение приговора, её суд объявил в федеральный розыск, добавили в ведомстве.