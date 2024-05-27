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Незапланированное убийство и грабёж обеспечили жителя Краснотурьинска долгой отсидкой

19.04 Понедельник, 27 мая 2024
Фото: СУ СК России по Свердловской области
В Краснотурьинске закончилась мрачная история с убийством и грабежом двухлетней давности. Финалом её стало решение судьи отправить преступника в места лишения свободы на длительный срок.

Подсудимый — местный житель, который в середине ноября 2022 года стал виновником смерти земляка. На свою жертву он напал с кулаками из чувства личной неприязни, а когда тот в ходе избиения упал с лестничного пролёта, бросился к нему, но вовсе не для того, чтобы помочь подняться или хотя бы выяснить, не слишком ли сильно тот ударился. Агрессор «обшманал» лежащего на полу подъезда человека и забрал у него ювелирные изделия на общую сумму около 25 тысяч рублей.

Меж тем, при падении с лестницы мужчина получил черепно-мозговую травму и умирал в тот момент, когда преступник набивал себе карманы чужой «ювелиркой». Таким образом, к имущественному преступлению, совершённому краснотуринцем, добавилось ещё и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Сегодня стало известно решение суда Краснотурьинского относительно обвиняемого. За двойное преступление он отправится в исправительную колонию строгого режима, — сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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