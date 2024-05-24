На два года отправили в колонию жителя Нижнего Тагила за ожоги бывшей девушке





– рассказали в прокуратуре. «В результате преступных действий мужчины девушке причинены мучения и телесные повреждения в виде термического ожога туловища, правых руки и ноги 1-2 степени, которые, согласно заключению судебной медицинской экспертизы, квалифицированы как причинившие средней тяжести вред здоровью»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На два года и два месяца отправился в колонию 37-летний житель Нижнего Тагила, который облил свою бывшую девушку неизвестной жидкостью и поджёг её одежду из-за того, что она не захотела с ним мириться. В результате девушка получила множество ожогов.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, это произошло спустя 12 дней после того, как он освободился из места лишения свободы, а именно 18 июля 2023 года. Сразу после освобождения он поехал в посёлок Молодёжный, где проживала его бывшая сожительница, с которой он расстался в мае 2022 года из-за вынесенного в отношении него судом приговора. По словам осуждённого, в тот день он планировал помириться с бывшей подругой.Приехав в посёлок, он сразу отправился на местную пилораму, где работала его сожительница. Там он увидел свою знакомую с компании подруги и двух других мужчин, к которым он её приревновал. Осуждённый стал требовать, чтобы она немедленно поехала с ним в Нижний Тагил, на что получил отказ. Тогда он попытался силой вытащить девушку из рабочего вагончика, но на защиту встал другой мужчина. После этого осуждённый разозлился. Осознавая, что он не в силах повлиять на ситуацию, он схватил пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью, облил её свою знакомую, после чего поднёс зажигало к её одежде. Одежда тут же вспыхнула, и потерпевшая выбежала на улицу, где девушку облила водой её подруга, потушив тем самым огонь.Тагильчанина признали виновным в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, мучениями для потерпевшей).Пригородный районный суд, отменив условно-досрочное освобождение от отбытия наказания по предыдущему приговору, с учётом рецидива преступлений, назначил виновному наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.