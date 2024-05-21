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Спустя 3,5 месяца транспортные полицейские нашли похищенный на екатеринбургском вокзале телефон
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге транспортные полицейские спустя 3,5 месяца после кражи телефона у 30-летнего местного жителя на вокзале нашли подозреваемого и вернули похищенное.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО, оставшийся без телефона молодой человек обнаружил пропажу 4 февраля этого года. Это произошло сразу после выхода из электропоезда «Нижний Тагил – Керамик». Телефон, по словам заявителя, стоил восемь 8000 рублей. Подозреваемого смогли найти лишь 23 мая. Им оказался ранее не имевший проблем с законом 70-летний работник частного охранного предприятия из Нижнего Тагила.
Выяснилось, что лишившийся телефона екатеринбуржец оставил его на сидении, когда выходил из поезда. Находчивый тагильчанин, заметив это, решил вместо того, чтобы отнести телефон в пункт приёма найденных вещей, оставить его себе, а потом продал его своему знакомому.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО, оставшийся без телефона молодой человек обнаружил пропажу 4 февраля этого года. Это произошло сразу после выхода из электропоезда «Нижний Тагил – Керамик». Телефон, по словам заявителя, стоил восемь 8000 рублей. Подозреваемого смогли найти лишь 23 мая. Им оказался ранее не имевший проблем с законом 70-летний работник частного охранного предприятия из Нижнего Тагила.
Выяснилось, что лишившийся телефона екатеринбуржец оставил его на сидении, когда выходил из поезда. Находчивый тагильчанин, заметив это, решил вместо того, чтобы отнести телефон в пункт приёма найденных вещей, оставить его себе, а потом продал его своему знакомому.
«В настоящее время мобильный телефон изъят и в ближайшее время будет возвращен владельцу. Дознавателями ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ»,
– рассказали в пресс-службе транспортной полиции.
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