Спустя 3,5 месяца транспортные полицейские нашли похищенный на екатеринбургском вокзале телефон





– рассказали в пресс-службе транспортной полиции. «В настоящее время мобильный телефон изъят и в ближайшее время будет возвращен владельцу. Дознавателями ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге транспортные полицейские спустя 3,5 месяца после кражи телефона у 30-летнего местного жителя на вокзале нашли подозреваемого и вернули похищенное.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО, оставшийся без телефона молодой человек обнаружил пропажу 4 февраля этого года. Это произошло сразу после выхода из электропоезда «Нижний Тагил – Керамик». Телефон, по словам заявителя, стоил восемь 8000 рублей. Подозреваемого смогли найти лишь 23 мая. Им оказался ранее не имевший проблем с законом 70-летний работник частного охранного предприятия из Нижнего Тагила.Выяснилось, что лишившийся телефона екатеринбуржец оставил его на сидении, когда выходил из поезда. Находчивый тагильчанин, заметив это, решил вместо того, чтобы отнести телефон в пункт приёма найденных вещей, оставить его себе, а потом продал его своему знакомому.