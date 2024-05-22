В Екатеринбурге контрабандиста пиломатериалами наказали рублём

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Верх-Исетском районном суде города Екатеринбург прошёл процесс по уголовному делу о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Преступник отделался штрафом, пусть и крупным.На три миллиона рублей с лишним вывез уральского леса в республику Узбекистан обвиняемый. Для этого он представил таможенникам декларации о сделках с древесиной, содержащие недостоверные сведения. В бумагах была искажена информация о происхождении экспортируемых пиломатериалов из сосны. Такое деяние подпадает под первую часть уголовной статьи 226.1 и может караться до пяти лет лишения свободы.Однако, судья Верх-Исетского суда решил поступить более гуманно и не наказывать обвиняемого слишком сурово. Он не лишил контрабандиста свободы и не отправил его на исправительные работы (что тоже позволял сделать Уголовный кодекс. Вместо этого он оштрафовал негодяя, причём на сумму, кажущуюся довольно скромной по сравнению со стоимостью незаконно вывезенных тем пиломатериалов, — на 350 тысяч рублей.