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Задержали начальника свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области по подозрению в превышении должностных полномочий задержали начальника свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД Александра Луканина.
Об этом сообщает РИА со ссылкой на свой источник в силовых структурах. Также эту информацию информационному агентству подтвердили в Ленинском районном суде Екатеринбурга, уточнив, что он уже арестован до 20 июля включительно.
Предполагается, что Александр Луканин может быть причастен к совершению тяжкого преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). За это может грозить до 10 лет лишения свободны с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трёх лет.
Об этом сообщает РИА со ссылкой на свой источник в силовых структурах. Также эту информацию информационному агентству подтвердили в Ленинском районном суде Екатеринбурга, уточнив, что он уже арестован до 20 июля включительно.
Предполагается, что Александр Луканин может быть причастен к совершению тяжкого преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). За это может грозить до 10 лет лишения свободны с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трёх лет.
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