В Серове вынесли приговор бывшему гибэдэдэшнику по делу о взятках





– сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 510 тыс. рублей, с запретом занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу»,

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В Серове вынесли приговор бывшему инспектору безопасности дорожного движения группы технического надзора, занимавшего свою должность с 2021 года по март 2023 года. Его признали виновным сразу по трём уголовным статьям, сообщает прокуратура Свердловской области.Суд признал его виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства) и части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие).Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе региональной прокуратуры, 22 июля 2021 года под Серовом сотрудники ДПС остановили «КАМАЗ» под управлением водителя одной из организаций, у которого было водительское удостоверение с истекшим сроком действия. Эта ситуация стала для бывшего гибэдэдэшника поводом попросить взятку, поэтому позже при беседе с главным механиком организации в служебном кабинете ОГИБДД МО МВД России «Серовский» осуждённый предложил передать ему 20 тысяч рублей за освобождение от ответственности по статье 12.32 КоАП РФ (допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления транспортным средством), и в этот же день механик передал ему деньги.И это был не единственный случай, когда бывший автоинспектор пользовался своим служебным положением. Так, 4 августа 2021 года он получил взятку в размере 10 тысяч рублей за не привлечение другого юридического лица к административной ответственности по той же статье. Затем ещё в ноябре 2021 года он пообещал за 6 тысяч рублей решить вопрос, когда сотрудники ДПС ошибочно сообщили о нарушении по статье 12.7 КоАП РФ.Когда всё это вскрылось, гибэдэдэшника уволили из органов полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.