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Чат-бот убедил школьника из Каменска-Уральского перевести деньги с маминой карточки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Девятилетний мальчик из Каменска-Уральского нарвался на мошеннический чат-бот, который, под видом выдачи бонусов, убедил ребёнка сделать крупный перевод с маминой карточки.
Как рассказали в местном МО МВД, ссылаясь на слова заявительницы, сначала школьник играл в игру на своём телефоне, после чего начал общаться с чат-ботом в мессенджере, который обещал 10 тысяч бонусов за выполнения заданий. Сначала мальчика попросили сделать фото банковского приложения на мамином телефоне, после чего школьник выполнил ещё несколько просьб, результатом которых стал перевод неизвестным 226 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Проводится расследование.
Как рассказали в местном МО МВД, ссылаясь на слова заявительницы, сначала школьник играл в игру на своём телефоне, после чего начал общаться с чат-ботом в мессенджере, который обещал 10 тысяч бонусов за выполнения заданий. Сначала мальчика попросили сделать фото банковского приложения на мамином телефоне, после чего школьник выполнил ещё несколько просьб, результатом которых стал перевод неизвестным 226 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Проводится расследование.
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