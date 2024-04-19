В Екатеринбурге недобросовестного риэлтора признали виновным в мошенничестве





– сообщили в прокуратуре. «Ленинский районный суд назначил виновной наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 24 апреля, Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 37-летней местной жительнице, которая заключала с клиентами договоры на оказания риэлтерских услуг, получала деньги, но не выполняла взятые на себя обязанности.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, это происходило с февраля 2019 года по декабрь 2022 года, когда она была директором ООО «Бюро Свердловской недвижимости». Создавая видимость бурной деятельности, недобросовестная риэлторша составляла лица клиентов анкеты в кредитно-финансовые учреждения для получения ипотеки на приобретение жилья, показывала объекты недвижимости, но не исполняла обязательства. В результате пострадало 12 человек, которые лишились в сумме более шести миллионов рублей.Женщину признали виновной по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах).