Дело о доведении до самоубийства екатеринбуржца отправлено на дорасследование

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Отменён приговор Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга по делу о доведении до самоубийства молодого екатеринбуржца. Областной суд согласился с доводами адвокатов трёх обвиняемых и отправил дело на дорасследование.Трёх человек — двух девушек и молодого человека — обвиняют в том, что они по предварительному сговору довели до самоубийства 19-летнего знакомого. По версии следователей, троица вымогала у юноши деньги, оскорбляла его и путём грабежа и кражи отнимала у него имущество. В итоге их жертву нашли мёртвым на улице Бакинских Комиссаров — в начале мая 2021 года он совершил самоубийство.Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга счёл предоставленные доказательства достаточно весомыми, чтобы всех троих обвиняемых признать виновными. Одну из девушек — Эльнару Абзалову — приговорили к лишению свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второй — Елизавете Овчинниковой — назначили наказание в виде 10 лет 6 месяцев колонии общего режима. Их подельника Данилу Пономарёва приговорили к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Но теперь эти суровые приговоры отменены.К слову, на апелляцию в высшую инстанцию подали заявление не только адвокаты подсудимых, но и прокурор. И не факт, что после доследования новый суд в другом составе не вынесет еще более жёсткие вердикты.