Верхнепышминского убийцу с топором ждёт 12 лет проживания в исправительной колонии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме закончился суд над человеком, который зарубил своего знакомого. Решением судьи душегуб с топором наказан двенадцатью годами лишения свободы.Убийство, которое рассматривал Верхнепышминский городской суд, было совершенно 27 августа прошлого года. Обвиняемый — местный житель 1979 года рождения — в ходе телефонного разговора сильно повздорил со своим знакомым. Причиной конфликта стала женщина.Не удовлетворившись вербальным «сражением», мужчина вызвал своего оппонента «на дуэль» и заранее приготовил оружие — топор. Когда соперник прибыл в назначенное место, обвиняемый ударом кулака уронил его на землю, выхватил топор, который прятал под одеждой, и, побив свою жертву ногами и руками, добил четырьмя ударами обуха по голове.Приехавшая на место преступления бригада «Скорой помощи» обнаружила, что потерпевший ещё жив. Его даже успели доставить в больницу, где он и скончался от полученных тяжёлых травм.На суде обвиняемый не признавал свою вину, ссылался на то, что убитый им человек был «не прав» и вообще, довёл его, «правого», до состояния сильного душевного волнения. Это избежать наказания ему не помогло. Стороной обвинения были предоставлены судье неопровержимые доказательства вины подсудимого и осознанности его действий (пусть и совершённых в состоянии алкогольного опьянения). Одним из доказательств послужила запись с камеры видеонаблюдения, установленной в том месте, где произошло убийство.Суд назначил верхнепышминцу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. После выхода из ИК свобода его ещё полтора года будет ограничена. Но это в том случае, если адвокаты убийцы не подадут на апелляцию и не добьются изменения данного решения.