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В Екатеринбурге будут судить охранника за убийство коллеги
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело в отношении сотрудника ЧОПа, которого обвиняют в убийстве коллеги на рабочем месте.
Убийство, о котором идёт речь, произошло в ночь на 1 декабря 2023 года. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ту ночь обвиняемый дежурил вместе со своим коллегой в одной из средних общеобразовательных школ города. При этом мужчины распивали алкогольные напитки, что в итоге привело к конфликту.
Позже потерпевший скончался в больнице.
Теперь охраннику, загубившего коллегу, грозит до 15 лет лишения свободы по статье 105 УК РФ (убийство).
Убийство, о котором идёт речь, произошло в ночь на 1 декабря 2023 года. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ту ночь обвиняемый дежурил вместе со своим коллегой в одной из средних общеобразовательных школ города. При этом мужчины распивали алкогольные напитки, что в итоге привело к конфликту.
«Обвиняемый нанёс потерпевшему не менее 82 ударов руками, ногами и ведром для мытья полов по голове и телу, причинив потерпевшему черепно-мозговую травму с переломом костей черепа, перелом ребер»,
– рассказали в ведомстве.
Позже потерпевший скончался в больнице.
Теперь охраннику, загубившего коллегу, грозит до 15 лет лишения свободы по статье 105 УК РФ (убийство).
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