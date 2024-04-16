В Екатеринбурге будут судить охранника за убийство коллеги





– рассказали в ведомстве. «Обвиняемый нанёс потерпевшему не менее 82 ударов руками, ногами и ведром для мытья полов по голове и телу, причинив потерпевшему черепно-мозговую травму с переломом костей черепа, перелом ребер»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело в отношении сотрудника ЧОПа, которого обвиняют в убийстве коллеги на рабочем месте.Убийство, о котором идёт речь, произошло в ночь на 1 декабря 2023 года. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ту ночь обвиняемый дежурил вместе со своим коллегой в одной из средних общеобразовательных школ города. При этом мужчины распивали алкогольные напитки, что в итоге привело к конфликту.Позже потерпевший скончался в больнице.Теперь охраннику, загубившего коллегу, грозит до 15 лет лишения свободы по статье 105 УК РФ (убийство).