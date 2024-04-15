За пристрастие к наркоте молодой екатеринбуржец получил условный срок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пойманного в Екатеринбурге с наркотиком мужчину приговорили к лишению свободы условно. Наказание было бы куда более суровым, если бы оказалось, что обвиняемый планировал запрещённое вещество продать.Мужчину задержали в октябре прошлого года неподалёку от лесополосы неподалёку от Серовского тракта. Именно там, в лесу, находился тайник, из которого задержанный забрал мефедрон в количестве 20 грамм, — уточняет телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры. Координаты тайника он приобрёл за определённую сумму в Интернете у неизвестных лиц.Эти обстоятельства были озвучены в Ленинском районном суде, где проходило заседание по делу пойманного любителя запретного зелья. Если бы выяснилось, что 28-летний подсудимый намеревался заниматься распространением наркотика, не именовать ему тюрьмы и надолго. Поскольку же гадостью он планировал травить себя самого, его наказали условным сроком в три с половиной года. Срок превратится во вполне реальный, если в последующие три года мужчину поймают ещё на чём-нибудь противозаконном.