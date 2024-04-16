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В Свердловской области на 13,3 % выросло количество убийств и покушений на убийство

14.20 Понедельник, 22 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области опубликовала данные о состоянии преступности в регионе за первые три месяца 2024 года. По данным ведомства, за первый квартал было зарегистрировано 12 050 преступлений, что на 0,2 % меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Из всех преступлений, зарегистрированных в области, 49,6% относятся к категории небольшой тяжести, ещё 29,2% являются тяжкими или особо тяжкими.

«На 12% сократилось число зарегистрированных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, на 6,2 % – особо тяжких, и, напротив, на 8,3 % возросло число тяжких преступлений, на 4,7 % – преступлений небольшой тяжести»,

– рассказали в надзорном ведомстве.


Также за первые три месяца в общественных местах было совершено 22,3% преступлений. Это на 31,2% меньше, чем в предыдущем году.

Основная доля уголовно наказуемых деяний приходится на города и посёлки городского типа – 90,5% (10 907 преступлений), и оставшаяся на сельскую местность – 9,5% (1 141). В результате преступных посягательств с начала года погибло 153 человека и пострадало 211 лиц. На сельскую местность приходятся 30,7 % погибших и 22,3% лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред.

Большая часть всех зарегистрированных с начала года преступлений связана с хищениями чужого имущества – 5722 (47,5 %). Из их числа на долю краж приходится 54,3%. Путем мошенничества совершено 33% хищений, грабежа – 2,4%, разбоя – 0,5%. Отмечается, что мошенничества в 2024 году стало больше на 6,5%, разбоя – на 7,4% При этом на 18,4% снилось количество краж, на 18,3% – грабежей, на 21,5% – мелких хищений чужого имущества, ранее уже пойманных за аналогичное преступление.

На 6,3% понизилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 3,7% – фактов причинения лёгкого вреда здоровью. На 1,3% количество умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести, но на 13,3% выросло число убийств и покушений на убийство.

Отмечается рост преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий: 30,8 % зарегистрированных преступлений, рост в сравнении с итогами прошлого года составил 11,1% (с 3 338 до 3 708). С использованием банковских карт совершено 736 преступлений (+ 6,7 %), в Интернете – 3 101 (+ 15,2%), мобильной связи – 2 113 (+ 14,5%). При этом отмечается, что 8,6% были связаны с незаконным оборотом наркотиков, а 12,5% и 4,5% – с мошенничеством и кражами соответственно.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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