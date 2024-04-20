Появились подробности массовой драки в Екатеринбурге, где умер человек





— прокомментировал руководитель пресс-службы

ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых Первое тревожное сообщение о произошедшей драке с ножевым ранением на улице Сухоложская поступило в дежурную часть ОП № 12 УМВД по городу Екатеринбургу от очевидцев в 00:25 (22:25 мск). Оперативно прибывший на адрес наряд ППС обнаружил тело мужчины уже без признаков жизни. Ранение колюще-режущим предметом он получил в область сердца. Личность погибшего сыщики уголовного розыска установили «по горячим следам». Им оказался местный житель, 1991 г.р., гражданин РФ. По предварительным данным, инцидент произошел на бытовой почве, из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Около кафе Dalida на улице Сухоложской убили 32-летнего мужчину. По информации полиции и Следственного комитета, мужчину ударили ножом в сердце из-за личной неприязни. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. На месте происшествия работает усиленная следственная группа, проводятся необходимые экспертизы и допросы свидетелей.Предварительные данные конфликт между двумя компаниями возник из-за личных неприязненных отношений. Полиция установила личность подозреваемого, который является местным жителем 1991 года рождения.