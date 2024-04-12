Взяточник из Красноуфимска из директорского кресла пересядет на нары

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 19 апреля 2024 года, Красноуфимский районный суд вынес приговор по уголовному делу о взятке. На скамье подсудимых сидел бывший директор муниципального предприятия.Суд вынес приговор бывшему руководителю муниципального предприятия, осужденного за взяточничество. Его признали виновным в получении взятки в крупном и особо крупном размерах за содействие в заключении контрактов с определенными организациями. Судебный процесс выявил, что с 2019 по 2021 годы осужденный, занимавший должность директора, устраивал условия на аукционах, способствующие заключению контрактов только с выбранными компаниями. Общая сумма взяток, полученных им, превысила один миллион рублей.За совершенные преступления красноуфимскому взяточнику назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он обязан заплатить штраф свыше 5 миллионов рублей и лишён права занимать государственные должности на 10 лет. Однако приговор еще не вступил в законную силу, что может привести к апелляционным процедурам.