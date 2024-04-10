В Свердловской области будут судить двух иностранцев за убийство двоих соотечественников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловском областном суде скоро рассмотрят уголовное дело в отношении иностранцев 29 и 28 лет, которых обвиняют в убийстве двоих соотечественников и покушении на жизни ещё трех человек 12 июня 2023 года.По версии следствия, между восемью иностранцами-соотечественниками произошел словесный конфликт на личной почве, который они позже хотели «решить», договорившись о встрече в позднее время у дома на Академика Бардина в Екатеринбурге, где у них вновь произошла ссора, закончившаяся поножовщиной. Обвиняемые с ножами напали на своих соотечественников, впоследствии скончавшихся на месте преступления, также успев ранить ещё троих участников конфликта. Одному из них причинили тяжкий вред здоровью, а двум другим – лёгкий.Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.