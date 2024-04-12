К семи годам приговорили ревдинца за убийство незнакомки





– рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. «В результате данных ударов потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде кровоизлияний в головной мозг. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Ревде приговорили к семи годам лишения свободы местного жителя, который 11 ноября 2023 года дважды ударил незнакомку по голове, что привели к кровоизлиянию в мозг.Инцидент, о котором идёт речь, начался с конфликта в магазине. Осуждённый поругался с женщиной и двумя мужчинами из-за того, что он, по их мнению, задерживал очередь на кассе – он целый день распивал алкогольные напитки, и в магазин пришёл в состоянии сильного опьянения. Конфликт быстро перерос в драку, разнимать которую попыталась потерпевшая – её он в итоге и ударил.Суд признал его виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей) и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, суд взыскал с ревдинца моральную компенсацию в размере 600 тысяч рублей в пользу матери погибшей женщины.Приговор ещё не вступил в законную силу.