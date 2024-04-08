В Каменске-Уральском будут судить монтажника за обман пожилых людей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Каменске Уральске на скамье подсудимых скоро окажется 38-летний местный житель, который под предлогом установки окон, балконов и иных металлоконструкций, целый год похищал сбережения у пожилых людей. Общий ущерб превышает 400 тысяч рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловской области, обвиняемый заключал договора с обратившимися к нему по объявлениям пожилыми людьми, представляясь генеральным директором ООО «СПЕЦ ПРОЕКТ», об оказании услуг по приобретению и установке окон, балконов и других конструкций. Однако, как только он получал денежные средства, исчезал с горизонта, забывая о взятых на себя обязательствах.В результате его преступных действий пострадало девять пожилых людей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и отправила его уголовное дело в Синарский районный суд Каменска-Уральского. Монтажника будут судить по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения).