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Против избивших сотрудника екатеринбургского сервиса мужчин возбудили уголовное дело о хулиганстве

17.17 Вторник, 16 апреля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Против мужчин, которые избили работника одной из фирм по ремонту оборудования в Заречном микрорайоне Екатеринбурга, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Инцидент, о котором идёт речь, случился на прошлой неделе у здания на Черепанова, 23 – к разговаривавшему по телефону мужчине подбежали шесть человек и начали бить его, у двоих в руках были длинные палки-дрыны, но в ход они их не пустили. Наносили удары мужчине в итоге трое. У пострадавшего – многочисленные травмы и гематомы, а также частично пропала память.

Накануне глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству свердловского СК возбудить уголовное дело по факту нападения. И уже сегодня в следственном отделе по Верх-Исетскому району Екатеринбурга сообщили о том, что против троих нападавших возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство группой лиц по предварительному сговору, совершённое с применением насилия к гражданам, с использованием предметов в качестве оружия).

Обвиняемыми проходят местные жители 1987, 2001 и 2003 годов рождения, сообщили в СК. Для определения точной степени тяжести вреда здоровью пострадавшего проводится судебно-медицинская экспертиза. Будут ли в дело привлечены остальные три участника нападения, не сообщается.

По данным ЕАН, нападавшими были местные цыгане, и они добровольно пришли в полицию с признанием в совершении содеянного. Предположительно, сдаться силовикам их вынудил цыганский барон.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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