Жительницу Богдановича будут судить за убийство сожителя





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Своими умышленными действиями обвиняемая причинила потерпевшему, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, колото-резаное ранение задней поверхности правого плеча с пересечением плечевой артерии, которое состоит в прямой причинной связи с наступлением смерти мужчины»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Богдановиче будут судить местную жительницу, которая неудачно порезала своего сожителя во время конфликта. Дама попала в плечевую артерию, что привело к смерти знакомого.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 4 февраля 2024 года. В тот день женщина вместе со своим мужчиной распивала спиртные напитки. Однако алкогольные посиделки, как это часто бывает, закончились ссорой, в ходе которой обвиняемая схватилась за хозяйственный нож и ранила сожителя в правую руку. По версии следствия, дама действовала с преступным умыслом на убийство.Женщину обвиняют по части 4 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Её дело утвердили и направили в Богдановичский городской суд для рассмотрения по существу. Теперь барышне грозит до 15 лет лишения свободы.