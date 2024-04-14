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В Нижнем Тагиле раскрыли дело об изнасиловании и убийстве 17-летней давности
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле завершилось расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве 20-летней девушки, которое произошло 17 лет назад.
Тело девушки нашли в сентябре 2007 года возле дома по проспекту Ленина, где, как предполагает следствие, всё и случилось. Известно, что обвиняемый также похитил у девушки ювелирные украшения и деньги, которые были при ней. Тогда виновного найти не смогли.
Сейчас у следователей собрана достаточная доказательная база для того, чтобы уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением наконец-то направили в суд.
Тело девушки нашли в сентябре 2007 года возле дома по проспекту Ленина, где, как предполагает следствие, всё и случилось. Известно, что обвиняемый также похитил у девушки ювелирные украшения и деньги, которые были при ней. Тогда виновного найти не смогли.
«На первоначальном этапе раскрыть данные преступления не удалось. Однако сотрудниками следственной группы были приняты необходимые меры к обнаружению, изъятию и фиксации следов совершённых преступлений, в том числе вещественных доказательств, пригодных для проведения по ним необходимых экспертных исследований. Дополнительные молекулярно-генетические экспертизы установили принадлежность выявленного много лет назад генетического профиля конкретному мужчине»,
– рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Сейчас у следователей собрана достаточная доказательная база для того, чтобы уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением наконец-то направили в суд.
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