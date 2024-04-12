В Екатеринбурге вынесли приговор египтянину, обманувшему знакомого





– рассказали в ведомстве. «Потерпевший, введённый в заблуждение преступными действиями обвиняемого, согласился и передал ему денежные средства в сумме свыше 350 тысяч рублей, которые были собраны родственниками потерпевшего для оплаты обучения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор 25-летнему уроженцу Арабской Республики Египет, который, будучи студентом одного из местных ВУЗов, предложил своему знакомому из Королевства Марокко помощь в поступлении за денежное вознаграждение.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с мая по июль 2023 года молодой человек оказывал правовую и иную помощь иностранцам при поступлении в университет. Среди них оказался его знакомый, которому он пообещать помочь поступить в ВУЗ без обязательного прохождения годового курса обучения русскому языку и продления учебной визы для пребывания на территории России. При этом он понимал, что документы будут поддельными.Верх-Исетский районный суд признал студента из Египта виновным по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере)и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.