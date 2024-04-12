Суд смягчил приговор спортсменам, пытавшимся «отжать» рынок ритуальных услуг в Сысерти





— рассказала E1.RU адвокат Евгения Кротова,

представлявшая одного из пострадавших По одному из эпизодов дело отправили на новое рассмотрение. В приговор это не попало. Поэтому всем убрали по три месяца от первоначального срока. Когда эпизод дорасследуют, им могут еще прибавить,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловский областной суд смягчил приговор спортсмену Роману Короткову и его сообщникам, убрав по три месяца от изначального срока.Главарь группировки, Роман Коротков, был приговорен к 12 годам колонии, в то время как другие члены группы, Александр Этвиш, Александр Саулин и Айказ Манукян, получили сроки в 9, 11 и 10 лет соответственно. Такой приговор получили спортсмены после трехлетнего расследования дела, в рамках которого группа спортсменов была обвинена в серии вымогательств и принуждении местных бизнесменов к сделкам под угрозой насилия.Отметим, приговоренные – спортсмены, которые в мае 2019 года отгоняли протестующих людей от забора в сквере, где планировалось строительство храма святой Екатерины.