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Сбросивший с балкона женщину житель Дегтярска уедет на строгий режим
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Житель города Дегтярска был приговорен к 6 годам заключения в исправительной колонии строгого режима за покушение на убийство своей знакомой, которую он выбросил с балкона третьего этажа. Ревдинский городской суд вынес приговор на основе предоставленных доказательств государственным обвинителем.
Мужчину признали виновным в преступлении, сформулированном частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. На судебном заседании были описаны действия преступника поминутно. Во второй день июля 2023 года осужденный распивал спиртное со своими знакомыми в своей квартире. Он заснул, а, проснувшись, не нашёл свой мобильный телефон. В ходе поиска «звонилки» вспыхнул конфликт. Осуждённый, оказавшись с одной из участниц застолья на незастекленном балконе третьего этажа, схватил женщину за ноги и перекинул через перила балкона.
Потерпевшая упала на козырек магазина и получила многочисленные повреждения. Травмы были серьёзные и только благодаря медицинской помощи женщина осталась жива.
В суде осужденный не признал свою вину. Это не избавило его от приговора — Ревдинский городской суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Мужчину признали виновным в преступлении, сформулированном частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. На судебном заседании были описаны действия преступника поминутно. Во второй день июля 2023 года осужденный распивал спиртное со своими знакомыми в своей квартире. Он заснул, а, проснувшись, не нашёл свой мобильный телефон. В ходе поиска «звонилки» вспыхнул конфликт. Осуждённый, оказавшись с одной из участниц застолья на незастекленном балконе третьего этажа, схватил женщину за ноги и перекинул через перила балкона.
Потерпевшая упала на козырек магазина и получила многочисленные повреждения. Травмы были серьёзные и только благодаря медицинской помощи женщина осталась жива.
В суде осужденный не признал свою вину. Это не избавило его от приговора — Ревдинский городской суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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