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Массовое отравление собак возмутило жителей Серовского района

19.29 Пятница, 12 апреля 2024
Фото: Защита животных Серовского района / vk.ru/serovshelp
Злонамеренное подсыпание ядов для умерщвления собак наблюдается во многих российских городах. Но в Серовском районе Свердловской области это приняло масштаб рукотворного бедствия.

По сведениям, обнародованным серовскими зоозащитниками, с 1 января по 31 марта 2024 года в Серовском городском округе зафиксировано уже более 160 случаев с гибелью собак от рассыпанных на улице отравляющих веществах. И если в прошлые годы это были какие-то разовые, «точечные» покушения на жизнь животных, то теперь можно говорить о масштабной волне жестокости.

Зоозащитники напоминают, что вопрос с рассыпанием ядов в публичных местах — это не только свидетельство морально-нравственном болезни общества, но и прямое нарушение сразу нескольких законов Российской Федерации, включая закон о жестоком обращении с животными и правила обращения с сильно-действующими отравляющими веществами.

При этом, оправданий таким действиям неизвестных лиц не может быть никаких. В соцсетях можно встретить анонимные оправдания отравления животных попытками очистить улицы городов «от опасных стай бродячих собак», но смехотворно даже такое объяснение, ведь жертвами отравы становятся и прошедшие программу отлова и вакцинации «бродяжки», признанные неагрессивными, и «потеряшки», которые временно лишились крова, и даже собаки, гуляющие с хозяевами. Некоторые яды начинают своё пагубное воздействие на собаку в момент, когда животное просто вдохнуло рассыпанный на земле порошок (таким образом, погибнуть может даже та собака, владелец которой тщательно следит, чтобы она ничего не подбирала во время прогулки).

«Полиция Серова не предпринимает достаточных мер для поиска записей камер наблюдения, на которые могли попасть отравители», — отмечают зоозащитники. С другой стороны, не все хозяева отравленных собак обращаются в правоохранительные органы по данным фактам. То есть, многие случаи остаются неявленными и неучтёнными.

«Администрацией города никак не комментируется текущая обстановка в городе, связанная с убийствами уличных собак и собак владельцев. Жители города не знают, как действовать в случае, если столкнулись и стали свидетелями жесткого обращения с животными. В связи с этим жителями города создана инициативная группа, которая начала проводить своё расследование, так как действия полиции медленные и не внушают оптимизма. И пришли к выводу, что преступная группировка, которая разбрасывает яд в кормовых приманках, в разных районах города, могла сформироваться среди определённых жителей, поддерживающих убийства собак», — пишет инициативная группа в публичном обращении.


Отдельное обращение было передано и прокурору Серова Антону Купцову на приёме граждан. Зоозащитники просили его взять ситуацию на личный контроль.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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