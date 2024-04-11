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Задержанный в Екатеринбурге «аквариумист» оказался банальным распространителем наркоты
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Желанием поскорее покормить проголодавшихся рыбок объяснил свою спешку прохожий, которого патрульные постовой службы задержали в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Оказалось, что «кормит» он не рыбок, а людей со вредным пристрастием.
Задержание подозрительного мужчины произошло на проспекте Космонавтов. Сотрудников ППСП заинтересовало, почему, увидев их, этот человек прибавил скорости и попытался скрыться. Тогда-то из уст задержанного и прозвучала «легенда» о голодных рыбках. Истинная же причина спешки обнаружилась в кармане «аквариумиста». Пакетик с мефедроном весом 0,45 граммов привёл к возбуждению уголовного дела о распространении наркотиков.
Про задержанного патрульными «аквариумиста» известно, что это местный житель 1978 года рождения. Информацию о нём распространило Главное управление МВД России по Свердловской области.
Задержание подозрительного мужчины произошло на проспекте Космонавтов. Сотрудников ППСП заинтересовало, почему, увидев их, этот человек прибавил скорости и попытался скрыться. Тогда-то из уст задержанного и прозвучала «легенда» о голодных рыбках. Истинная же причина спешки обнаружилась в кармане «аквариумиста». Пакетик с мефедроном весом 0,45 граммов привёл к возбуждению уголовного дела о распространении наркотиков.
Про задержанного патрульными «аквариумиста» известно, что это местный житель 1978 года рождения. Информацию о нём распространило Главное управление МВД России по Свердловской области.
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