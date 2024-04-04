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Екатеринбуржец помогал более 2,4 тысячи иностранцам незаконно оставаться в России
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить местного жителя за организацию незаконной миграции более 2,4 тысячи человек. С сентября 2021 года по март 2023 года он заработал на этом свыше 11,2 миллиона рублей.
По версии следствия, он занимался изготовлением документов, которые потом предоставлялись в орган миграционного учёта. Среди них были трудовые договора, уведомления о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ или оказание услуг, а также уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Все они были поддельными. Помогали ему изготавливать эти документы лица, которые, как утверждаются, не знали о их незаконности.
Мужчина обвиняется по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан). Уголовное дело рассмотрят в Верх-Исетском районном суде.
По версии следствия, он занимался изготовлением документов, которые потом предоставлялись в орган миграционного учёта. Среди них были трудовые договора, уведомления о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ или оказание услуг, а также уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Все они были поддельными. Помогали ему изготавливать эти документы лица, которые, как утверждаются, не знали о их незаконности.
«На основании указанных документов иностранные граждане получали право на временное проживание и осуществление трудовой деятельности на территории России. За оказанную услугу обвиняемый получил от каждого иностранного гражданина денежное вознаграждение в размере не менее 4,5 тысячи рублей»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Мужчина обвиняется по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан). Уголовное дело рассмотрят в Верх-Исетском районном суде.
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