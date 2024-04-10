Юная жительница Верхней Туры обчистила «свошника» почти на 3 миллиона рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Кушвинский городской суд из местной прокуратуры поступили материалы уголовного дела о хищении почти трёх миллионов рублей. Обвиняемая — несовершеннолетняя жительница Верхней Туры.Юная преступница, согласно версии следователей, разузнала реквизиты банковской карты своего знакомого, заполучила доступ к мобильному приложению электронной платежной системы и, таким образом, могла осуществлять денежные переводы от имени истинного владельца счёта. Ну, она и осуществила, сделав в своих интересах ряд переводов. Общая их сумма составила 2 миллиона 900 тысяч рублей.Девушку будут судить по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («кража в особо крупном размере»). Вину свою она не признала, но это не помешает судье наказать её в соответствии с законом, который максимальным наказанием предполагает десятилетнее заключение в местах лишения свободы, причём — именно для несовершеннолетних.Стоит отметить, что потерпевший в данном деле — военнослужащий. На его счету такие немалые суммы появились после того, как он поучаствовал в «спецоперации» и получил ранение.