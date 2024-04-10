Возрастное ограничение 18+
Юная жительница Верхней Туры обчистила «свошника» почти на 3 миллиона рублей
Фото: Вечерние Ведомости
В Кушвинский городской суд из местной прокуратуры поступили материалы уголовного дела о хищении почти трёх миллионов рублей. Обвиняемая — несовершеннолетняя жительница Верхней Туры.
Юная преступница, согласно версии следователей, разузнала реквизиты банковской карты своего знакомого, заполучила доступ к мобильному приложению электронной платежной системы и, таким образом, могла осуществлять денежные переводы от имени истинного владельца счёта. Ну, она и осуществила, сделав в своих интересах ряд переводов. Общая их сумма составила 2 миллиона 900 тысяч рублей.
Девушку будут судить по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («кража в особо крупном размере»). Вину свою она не признала, но это не помешает судье наказать её в соответствии с законом, который максимальным наказанием предполагает десятилетнее заключение в местах лишения свободы, причём — именно для несовершеннолетних.
Стоит отметить, что потерпевший в данном деле — военнослужащий. На его счету такие немалые суммы появились после того, как он поучаствовал в «спецоперации» и получил ранение.
Юная преступница, согласно версии следователей, разузнала реквизиты банковской карты своего знакомого, заполучила доступ к мобильному приложению электронной платежной системы и, таким образом, могла осуществлять денежные переводы от имени истинного владельца счёта. Ну, она и осуществила, сделав в своих интересах ряд переводов. Общая их сумма составила 2 миллиона 900 тысяч рублей.
Девушку будут судить по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («кража в особо крупном размере»). Вину свою она не признала, но это не помешает судье наказать её в соответствии с законом, который максимальным наказанием предполагает десятилетнее заключение в местах лишения свободы, причём — именно для несовершеннолетних.
Стоит отметить, что потерпевший в данном деле — военнослужащий. На его счету такие немалые суммы появились после того, как он поучаствовал в «спецоперации» и получил ранение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Более 500 деревьев незаконно уничтожил житель Екатеринбурга
09 апреля 2024
09 апреля 2024
За убийство лося у пышминца отобрали автомобиль и карабин
05 апреля 2024
05 апреля 2024