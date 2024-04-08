Чугунную ванну украли любители горячительных напитков из Троицкого

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Необычная кража была совершена в селе Троицкое, что под Каменском-Уральский. Там злоумышленники стащили у местной жительницы тяжёлую чугунную ванну. Заодно украли и вакуумный насос.Пропажу ванны и насоса жительница Каменска-Уральского обнаружила, когда наведалась на свой дачный участок, расположенный в селе Троицкое. Жуликам не пришлось даже проникать в дом — украденные предметы располагались на придомовой территории. И хоть ущерб составил всего 4 тысячи рублей, женщина не поленилась обратиться в полицию.В дежурной части отдела полиции №22 Каменска-Уральского заявление у лишившейся ванны дамы приняли, а вскоре задержали и двух мужчин, которые признались в содеянном. Как пояснили эти двое — собутыльники, одному из которых за 50, а второму 35 годиков, — им нестерпимо хотелось выпить (ясное дело, не воды). Заприметив на чужом дачном участке «плохо прибитые» ванну и насос, они эти предметы стащили, да тут же и сбыли за бесценок. Но на выпивку хватило.Против обоих похитителей чугунной ванны возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — пишет телеграм-канал «Патрульный участок».