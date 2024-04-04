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Слесаря из Серова подозревают в преступлении в сфере экономической деятельности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего слесаря. Его подозревают в преступлении в сфере экономической деятельности.
По версии следствия, летом 2023 года молодой человек отдал малознакомому гражданину свой паспорт, который внёс его данные в Единый государственный реестр юридических лиц, сделав парня директором фирмы, к которой по факту он никакого отношения не имел.
Теперь на слесаря возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). По этой статье ему грозит штраф, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет.
По версии следствия, летом 2023 года молодой человек отдал малознакомому гражданину свой паспорт, который внёс его данные в Единый государственный реестр юридических лиц, сделав парня директором фирмы, к которой по факту он никакого отношения не имел.
«Подозреваемый не имел намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом. Он должен был стать в этой коммерческой структуре лишь номинальным руководителем»,
– пояснили в СУ СКР по Свердловской области.
Теперь на слесаря возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). По этой статье ему грозит штраф, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет.
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