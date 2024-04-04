Слесаря из Серова подозревают в преступлении в сфере экономической деятельности





– пояснили в СУ СКР по Свердловской области. «Подозреваемый не имел намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом. Он должен был стать в этой коммерческой структуре лишь номинальным руководителем»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Серове межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего слесаря. Его подозревают в преступлении в сфере экономической деятельности.По версии следствия, летом 2023 года молодой человек отдал малознакомому гражданину свой паспорт, который внёс его данные в Единый государственный реестр юридических лиц, сделав парня директором фирмы, к которой по факту он никакого отношения не имел.Теперь на слесаря возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). По этой статье ему грозит штраф, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет.