Несовершеннолетних подростков задержали в Нижнем Тагиле с наркотой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Крупная партия наркотического вещества была обнаружена сотрудниками полиции у молодой парочки в Нижнем Тагиле. Двум распространителям запретного зелья нет ещё и 18 лет.Юношу и девушку сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила задержали ещё на прошлой неделе, 3 апреля. Они в этот момент находились на улице Жуковского. При установлении личностей выяснилось, что обоим всего по 17 лет. Несмотря на юный возраст, при себе они имели запас матёрых накросбытчиков — 800 грамм мефедрона, предварительно расфасованного по свёрткам.Такое крупное количество наркоты не объяснить фразой «для личного употребления». Парочка явно занималась распространением запрещённого вещества. Однако, в полной мере за это своё преступное деяние наказания не понесёт, в силу несовершеннолетия. Но и без наказания не останутся. Российское законодательство позволяет судьям приговаривать несовершеннолетних за распространение наркотиков к лишению свободы на срок до 8 лет (до 15 лет, если распространение совершалось по предварительному сговору).