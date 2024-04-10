За нанесение ущерба РЖД осуждены два железнодорожных начальника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Берёзовском городском суде закончился процесс о хищениях на железной дороге. На скамье подсудимых сидели начальник Егоршинской дистанции инфраструктуры и замначальника по текущему содержанию пути Верхнекондинской дистанции пути.Бывшего начальника Егоршинской дистанции инфраструктуры судили по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации за растрату (то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), совершенную лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Бывший же заместитель начальника по текущему содержанию пути Верхнекондинской дистанции пути под суд попал в качестве пособника выше указанного преступления.Суд установил, что в марте 2021 года осужденные подготовили фиктивные сопроводительные товарно-транспортные документы, при помощи которых вывезли с территории предприятия более 240 шпал. Эти похищенные шпалы они передали сторонней организации. Своими действиями два «экса» причинили открытому акционерному обществу «РЖД» ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. Первого приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в те же три года. Его пособника условно лишили свободы на два года с испытательным сроком в два с половиной года. Похищенные материалы они обязаны вернуть законному владельцу, то есть РЖД, как сообщает Уральская транспортная прокуратура.