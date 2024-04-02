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В Екатеринбурге будут судить экс-бухгалтера «УК» за хищение двух миллионов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить бывшего главного бухгалтера ООО «Управляющая компания». Женщину обвиняют в присвоении более двух миллионов рублей.
Свою должность дама получила в 2020 году. С того момента она несла материальную ответственность за вверенные ей средства и имущество. По версии следствия, в ноябре 2022 года она похитила из сейфа, который находился в помещении бухгалтерии в офисе на улице Юлиуса Фучика, более двух миллионов рублей.
Теперь женщину обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, в особо крупном размере). Её уголовное дело передали в Чкаловский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Свою должность дама получила в 2020 году. С того момента она несла материальную ответственность за вверенные ей средства и имущество. По версии следствия, в ноябре 2022 года она похитила из сейфа, который находился в помещении бухгалтерии в офисе на улице Юлиуса Фучика, более двух миллионов рублей.
Теперь женщину обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, в особо крупном размере). Её уголовное дело передали в Чкаловский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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