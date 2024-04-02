Более 500 деревьев незаконно уничтожил житель Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Позапрошлым летом особо хитрый екатеринбуржский коммерсант положил глаз на государственные (а, значит, «ничьи») лесные насаждения. Для вырубки большого участка он нанял трёх своих знакомых, не став признаваться им в том, что законного права на какую-либо деятельность на этой территории не имеет. В результате их совместных действий было уничтожено более 500 деревьев. Ущерб был позже оценён в 28 миллионов рублей с лишним.Однако, бесчестному и бессовестному индивидуальному предпринимателю такой бизнес по продаже пиломатериалов, добытых браконьерским путём, дорого аукнется. О незаконной вырубке стало известно в правоохранительных органах. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга провела расследование и утвердила обвинительное заключение по отношению к «чёрному лесорубу». Материалы дела уже переданы в суд.Судить 44-летнего предпринимателя будут по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ («незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Наказания ею предусматриваются разнообразные, от миллионного штрафа до лишения свободы на семь лет. И, учитывая немалую сумму ущерба, в данном случае штрафом не обойдётся.