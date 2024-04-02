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Кольцовские таможенники задержали парня с 18 миллионами в «кармане»
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В Кольцово задержали 20-летнего парня, который пытался улететь в Грузию с 18 миллионами рублей в чемодане – они не были задекларированы. Его остановили, когда он проходил «зелёный» коридор.
Таможенным инспекторам молодой человек рассказал, что деньги получил от продажи бизнеса, который держала его мама, – карьера по добыче полезных ископаемых, – а на вырученные деньги планировал купить себе машину в Грузии.
Таможенным инспекторам молодой человек рассказал, что деньги получил от продажи бизнеса, который держала его мама, – карьера по добыче полезных ископаемых, – а на вырученные деньги планировал купить себе машину в Грузии.
«По факту контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных денежных средств, ограничение свободы или принудительные работы»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления.
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