К восьми годам приговорили жительницу Артинского района, зарезавшую товарища за оскорбление матери





– уточнили в прокуратуре. «В результате чего потерпевшему причинена колото-резаная рана передней грудной стенки слева, проникающая в левую плевральную полость с ранением верхней доли левого легкого и левого верхнедолевого бронха, причинившая тяжкий вред здоровью. Смерть потерпевшего наступила через непродолжительное время на месте происшествия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Артинский районный суд вынес приговор 45-летней местной жительнице из села Малая Тавра. Её обвиняли в убийстве 51-летнего знакомого, с которым у неё возник конфликт после употребления спиртного.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, 25 сентября в период с 01.00 до 04.30 между женщиной и её товарищем происходила ссора, которая, по словам осуждённой, произошла из-за того, что мужчина оскорбительно выразился в сторону её матери. Закончился конфликт убийством. Женщина схватила нож и вонзила его оппоненту в грудь.Артинский суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.