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В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о поставке спреда под видом сливочного масла в больницы и школы

12.40 Понедельник, 8 апреля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководительницы двух предприятий за мошенничество при поставке сливочного масла в местные больницы и школы. Вместо него она поставляла спред из немолочного жира, среднерыночная стоимость которого многократно ниже стоимости сливочного масла.

По версии следствия с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководительница ООО «ФАВОРИТ» и ООО «ЛАБИРИНТ» отслеживала аукционы на закупку сливочного масла для нужд государственных учреждений и отправляла заявки на участие торгах, указывая цену ниже, чем было у других поставщиков, а после заключения контрактов поставляла спред из немолочного жира от поставщиков фальсифицированного масла, которых самостоятельно подыскивала. При этом поставки сопровождались документами, содержащими недостоверные сведения о качестве продукции.

«В результате незаконных действий 34 государственным и муниципальным учреждениям образования и здравоохранения был причинен ущерб на сумму свыше 5 миллионов рублей»,

– рассказали «Вечерним ведомостям» в свердловской прокуратуре.


Её обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество в крупном и особо крупном размерах – ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело будут рассматривать в Чкаловском районном суде.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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19:23 ХК «Автомобилист» вновь стал уступать в серии с магнитогорским «Металлургом»
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