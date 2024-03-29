За убийство лося у пышминца отобрали автомобиль и карабин

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жителя села Боровлянское Пышминского района в судебном порядке лишили «УАЗика» и карабина. Так он был наказан за убийство лосихи, которое он совершил в декабре 2022 года.Пышминца судили по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору», — так формулируется эта часть законодательства. Согласно материалам следствия, 20 декабря 2022 года мужчина на своём автомобиле марки «УАЗ 3151» приехал в Пышминский зоологический заказник. Выследив лосиху, он выстрелил в неё, ранив в заднюю левую конечность. Пуля переломила бедренную кость животного, которое от болевого шока, потери крови и характера самой раны скончалось. При этом обвиняемый, не имея разрешения на охоту, прекрасно осознавал противозаконность своих действий.Камышловский районный суд, рассматривавший это дело, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей в доход государства. Правом заниматься охотой он лишён на год. Кроме того, с осужденного в пользу Российской Федерации в лице Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области взыскан и ущерб, причиненный незаконной добычей, в сумме свыше 641 тысяч рублей. В счёт уплаты штрафов у пышминского охотничка были конфискованы и орудие убийства — карабин, — и средство передвижения — тот самый «УАЗ», на котором он приехал в лес за добычей.К слову, в деле фигурирует ещё один участник преступления, подельник осуждённого пышминца. Его личность пока не установлена, в отношении него материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.