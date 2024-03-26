Предполагаемого пособника теракта в «Крокус Сити Холле» нашли в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Российские силовики продолжают отлавливать людей, так или иначе причастных к террористическому акту в подмосковном «Crocus City Hall». И находят их в не самых очевидных местах. Так, одного отловили в Екатеринбурге.О задержании новых фигурантов дела о чудовищном теракте, сообщила Федеральная служба безопасности. Всего их трое, один имеет паспорт гражданина Российской Федерации, а двое других граждане государств Центральной Азии. Одного поймали в Москве, другого — в Омске, а третий проживал последнее время в Екатеринбурге.Вся эта разрозненная троица, фактически занималась подготовкой и организацией подмосковного теракта. Двое «задонатили» непосредственным исполнителям на оружие и транспорт, а один ещё и подыскивал пособников. Сообщается, что двое из задержанных подозреваемых уже признались в содеянном.Вместе с новостью о задержании трёх предполагаемых соучастников теракта ФСБ распространило видеокадры с нательных камер своих бойцов, запечатлевших моменты захвата. Судя по этим кадрам, задержания проводились хоть и жёстко, но, к счастью, без отрезания ушей, выбивания глаз и прочей садистской жести.